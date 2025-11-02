افتتاح المتحف الكبير| أستاذ قانون دولي: إنجاز عالمي يوحّد المصريين ويعيد مجدنا الحضاري

أعرب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن سعادته بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا عالميًا فريدًا أعاد البهجة للمصريين، ويعكس قدرة الدولة على تنظيم الأحداث الكبرى باحترافية عالية، مشيدًا بجهود الحكومة والقوات المسلحة ووزارة السياحة والآثار والإعلام في إنجاح الافتتاح، كما أثنى على التغطية الإعلامية المبهرة التي نقلت الحدث إلى العالم وأسهمت في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر دوليًا.

وأضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الفرحة الشعبية الواسعة والتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي جسّدا عمق ارتباط المصريين بحضارتهم العريقة، حيث عبّر آلاف المواطنين عن فخرهم بارتداء الأزياء الفرعونية ونشر الصور والمقاطع التي أبرزت اعتزازهم بالهوية المصرية، معتبرًا أن هذه المظاهر توحد المصريين حول حضارتهم وهويتهم الوطنية وتمنحهم طاقة من الأمل والفخر.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن الاهتمام العالمي الواسع بالافتتاح يعكس المكانة الدولية لمصر، مشيرًا إلى أن حضور عشرات الوفود الرسمية وتغطية كبريات القنوات العالمية يعكسان اعترافًا عالميًا بقدرة مصر على حماية تراثها، مشددًا على أن المتحف يمثل منصة للدبلوماسية الثقافية المصرية ورسالة أمل بأن المصريين قادرون على تحقيق المعجزات واستعادة مكانة بلادهم كمنارة للحضارة الإنسانية.