السجن 10 سنوات للمتهم بحيازة فرد خرطوش في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشاب وتغريمه مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد من الذخائر دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، و محمد عبدالمعز الغمراوى، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



أحالت النيابة العامة المتهم:- "هشام ع م ع"- السن ٢٩ سنة - عامل مقيم : البرادعة - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٠٦٠٨ لسنة ٢٠٢٥ القناطر الخيرية المقيدة برقم ١٨٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٤/١١ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاحا نارياً غير مششحن (بندقية خرطوش).

كما أحرز ذخائر (۲طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.