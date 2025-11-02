جمعية رجال أعمال إسكندرية تستضيف 25 سفيراً لدى الأمم المتحدة

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة وبحضور معالى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية وفد الأمم المتحدة المكون من ٢٥ سفير من رؤساء المجالس التنفيذية لدى المنظمة ومن بينهم WFP، في مركز التدريب والتشغيل المهني VTEC التابع للجمعية، وذلك لزيارة ورش عمل المركز والاطلاع على خطة العمل المشتركة بين الجمعية وبرنامج الأغذية العالمي لتدريب المصريين واللاجئين.

وأوضح الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، دور الدولة في توفير فرص للاجئين بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة بهدف توفير فرص عمل وتعزيز دورهم. مُشيدًا بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية في بناء الكفاءات وتوفير الخدمات التدريبية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن مركز VTEC يُعد واحدًا من مراكز الجمعية التي تدعم المجتمع والمناطق العشوائية التى قامت الدولة بتظويرها، بالتعاون مع المحافظة لتوفير الفرص للمصريين واللاجئين، مشيراً إلى توفير تدريبات تواكب تطور مستقبل الوظائف.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، بتوقيع الجمعية لبروتوكول تعاون مع WFP يهدف إلى دعم استراتيجية مصر لتوفير تدريبات تُلبي احتياجات سوق العمل.

وأشارت إليسا جولبرج، رئيس المجلس التنفيذي WFP والسفير الدائم لكندا لدى وكالة الأمم المتحدة، إلى التزام منظمة الغذاء العالميّة بالتعاون مع الحكومة لدعم المواطنين للحّد من الضغوطات التي يواجهها اللاجئون واشادت بالتدريبات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع “ رجال أعمال إسكندرية" بمركز VTEC.

شهد اللقاء حضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد غتوري، مستشار وعضو مجلس الإدارة ، المهندس أحمد منسي، الأمين العام المُساعد، و المهندس محمد عرفه، المهندس مصطفى كرام، أعضاء مجلس الإدارة .

قام بتنظيم اللقاء والاعداد له محمد عيسى، المدير التنفيذي للجمعية، و أميرة عادل، مدير إدارة المسوؤلية المجتمعية، و مروة أبو هيف، مدير إدارة العلاقات الخارجية.

