الرئيس السيسي يهنئ أنتيجوا وباربودا بمناسبة ذكري يوم الاستقلال

بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى صاحب السعادرة السير رودني ويليامز الحاكم العام لأنتيجوا وباربودا، بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.

