البنك الأهلي للكرة النسائية يفوز برباعية على زد فى الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادى البنك الأهلي فوزا غاليا على فريق زد برباعية مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية ليحصد فريق البنك الأهلي ثلاث نقاط غالية تجعله يتقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب

جاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق نغم النجار "هاتريك"

والمحترفة النيجيرية أدويكي "هدف"

ومن المقرر ان يحل فريق البنك الأهلي الجمعة المقبلة ضيفا على فريق الطيران ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.