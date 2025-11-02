كان عنده 19 سنة.. تفاصيل زواج رمسيس الثاني ونفرتاري

كشفت ماري يوحنا أثرية وباحثة في التاريخ، أن زواج الملك رمسيس الثاني من نفرتاري كان في عامه الأول بالحكم وعمره حينها 19 عامًا وهي 15 عامًا.

وقالت خلال لقائها مع شريف عبد البديع والإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج انا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الملكة نفرتاري عاشت 50 عامًا.

قواعد للزواج من أصل ملكي

وأكدت ماري يوحنا أثرية وباحثة في التاريخ، أنها كانت من أسرة نبيلة من الأقصر ولم تكن من أسرة ملكية لذلك أولادها لم يعتلوا العرش، لأن حينها كانت هناك قواعد للزواج من أصل ملكي حتى يمتد الحكم في العائلة.



ولفتت إلى أن إخناتون قام بثورة دينية وهو إيمنحوتب الرابع وقرر إلغاء تعدد الألهة وقال إن الآله الموجود هو أتون ونقل العاصمة إلى تل العمارنة في المنيا.

