تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد البدوي

قالت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية تمثل دائمًا نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، وكان من الطبيعي أن تبادر إلى دعوة أبناء الإسكندرية للاحتفال بـ افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث التاريخي الذي وصفه رئيس الجمهورية بأنه "هدية مصر للعالم".
 

أجواء احتفالية رائعة

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدعوة خرجت برعاية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، حيث فتحت ساحة الحضارات أمام الجمهور؛ للاحتفال بهذا الإنجاز الوطني الفريد.

وأضافت: "شهدت الساحة إقبالًا كبيرًا، حيث امتلأت بالآلاف من المواطنين- من شباب وأطفال وسيدات- الذين جاءوا ليعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمصر وحضارتها، في أجواء احتفالية رائعة أضاءت فيها مكتبة الإسكندرية بالأنوار الذهبية احتفاءً بالمتحف المصري الكبير".

وقالت: "تجاوز عدد الحضور 5 آلاف شخص داخل ساحة الحضارات، إلى جانب أعداد كبيرة تابعت الاحتفال من المناطق المحيطة بالمكتبة وعلى كورنيش البحر، كما تم عرض فعاليات الافتتاح على شاشات ضخمة في الساحة وعلى سطح مركز المؤتمرات، ليستمتع الجميع بالمشهد التاريخي".

وأكدت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، أن الأجواء كانت مفعمة بالمشاعر الوطنية، حيث ردد المواطنون الأغاني الوطنية وهتفوا لمصر كلما ظهرت صور الرئيس على الشاشات، قائلة: "كانت لحظة مؤثرة ومليئة بالفخر، وشعور جماعي بالانتماء والاعتزاز بهذا الإنجاز الحضاري الذي يليق بتاريخ مصر العريق".

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الإسكندرية المتحف المصري افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

البيئة: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الاقتصاد الدائري والعمل المناخي العربي المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

