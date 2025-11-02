مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم

قالت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية تمثل دائمًا نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، وكان من الطبيعي أن تبادر إلى دعوة أبناء الإسكندرية للاحتفال بـ افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث التاريخي الذي وصفه رئيس الجمهورية بأنه "هدية مصر للعالم".



أجواء احتفالية رائعة

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدعوة خرجت برعاية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، حيث فتحت ساحة الحضارات أمام الجمهور؛ للاحتفال بهذا الإنجاز الوطني الفريد.

وأضافت: "شهدت الساحة إقبالًا كبيرًا، حيث امتلأت بالآلاف من المواطنين- من شباب وأطفال وسيدات- الذين جاءوا ليعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمصر وحضارتها، في أجواء احتفالية رائعة أضاءت فيها مكتبة الإسكندرية بالأنوار الذهبية احتفاءً بالمتحف المصري الكبير".

وقالت: "تجاوز عدد الحضور 5 آلاف شخص داخل ساحة الحضارات، إلى جانب أعداد كبيرة تابعت الاحتفال من المناطق المحيطة بالمكتبة وعلى كورنيش البحر، كما تم عرض فعاليات الافتتاح على شاشات ضخمة في الساحة وعلى سطح مركز المؤتمرات، ليستمتع الجميع بالمشهد التاريخي".

وأكدت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، أن الأجواء كانت مفعمة بالمشاعر الوطنية، حيث ردد المواطنون الأغاني الوطنية وهتفوا لمصر كلما ظهرت صور الرئيس على الشاشات، قائلة: "كانت لحظة مؤثرة ومليئة بالفخر، وشعور جماعي بالانتماء والاعتزاز بهذا الإنجاز الحضاري الذي يليق بتاريخ مصر العريق".