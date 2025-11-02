جيش الاحتلال: تسخير كل قدراتنا للبحث عن المدعية العسكرية المقالة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد العناني: المتحف الكبير يشكل جسرًا من الإبداع بين الماضي والمستقبل
دعاء المطر .. ردد أفضل 110 أدعية تحقق الأمنيات في وقت الاستجابة
الشاب يعمل إيه لو بنت لبسها مش كويس؟.. داعية إسلامية تكشف
وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
محمد شحتة

أعلنت "القاهرة الإخبارية" أن رئيس الأركان الإسرئيلي، أمر بتسخير كل قدرات جيش الاحتلال في البحث عن المدعية العسكرية المفقودة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المدعية العسكرية المقالة مفقودة منذ ساعات، وهناك عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارة المدعية العسكرية المقالة فارغة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفقا لما نقلته "القاهرة" الإخبارية" أن المدعية العسكرية المقالة تركت رسالة وداع في سيارتها قبل اختفائها.

وفي وقت سابق اليوم، واصل الجيش الإسرائيلي، قصفه لمناطق متفرقة في قطاع غزة ونسف عدد من المباني السكنية، في تصعيد وصفته الأوساط الفلسطينية بأنه خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ الشهر الماضي.

وذكرت قناة "أي 24" الإسرائيلية أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق جباليا شمال القطاع أطلقت نيرانها بكثافة، بينما نفذت وحدات أخرى أربع عمليات تفجير استهدفت مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف مناطق في رفح وخان يونس، بالتزامن مع غارات جوية طالت أطراف المدينتين، كما امتد القصف ليشمل مناطق شرقي دير البلح وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات دون الإشارة إلى حصيلة الخسائر البشرية.

