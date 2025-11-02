جيش الاحتلال: تسخير كل قدراتنا للبحث عن المدعية العسكرية المقالة

أعلنت "القاهرة الإخبارية" أن رئيس الأركان الإسرئيلي، أمر بتسخير كل قدرات جيش الاحتلال في البحث عن المدعية العسكرية المفقودة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المدعية العسكرية المقالة مفقودة منذ ساعات، وهناك عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارة المدعية العسكرية المقالة فارغة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفقا لما نقلته "القاهرة" الإخبارية" أن المدعية العسكرية المقالة تركت رسالة وداع في سيارتها قبل اختفائها.

وفي وقت سابق اليوم، واصل الجيش الإسرائيلي، قصفه لمناطق متفرقة في قطاع غزة ونسف عدد من المباني السكنية، في تصعيد وصفته الأوساط الفلسطينية بأنه خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ الشهر الماضي.

وذكرت قناة "أي 24" الإسرائيلية أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق جباليا شمال القطاع أطلقت نيرانها بكثافة، بينما نفذت وحدات أخرى أربع عمليات تفجير استهدفت مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف مناطق في رفح وخان يونس، بالتزامن مع غارات جوية طالت أطراف المدينتين، كما امتد القصف ليشمل مناطق شرقي دير البلح وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات دون الإشارة إلى حصيلة الخسائر البشرية.