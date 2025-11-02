جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفه لمناطق متفرقة في قطاع غزة ونسف عدد من المباني السكنية، في تصعيد وصفته الأوساط الفلسطينية بأنه خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ الشهر الماضي.

وذكرت قناة "أي 24" الإسرائيلية أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق جباليا شمال القطاع أطلقت نيرانها بكثافة، بينما نفذت وحدات أخرى أربع عمليات تفجير استهدفت مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف مناطق في رفح وخان يونس، بالتزامن مع غارات جوية طالت أطراف المدينتين، كما امتد القصف ليشمل مناطق شرقي دير البلح وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات دون الإشارة إلى حصيلة الخسائر البشرية.