محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لطب الأطفال بقسم الأطفال بمستشفى الرحمانية

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر
قسم المحافظات

انطلقت فعاليات المؤتمر الأول لطب الأطفال بالبحيرة ، والذى نظمته مديرية الشئون الصحية بالبحيرة - مستشفى الرحمانية المركزي ، الجمعة ٣١ أكتوبر ، بقاعة المنتزه بدسوق 
وذلك بحضور الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وبتواجد كوكبة من أعظم أساتذة طب الأطفال ، من مختلف الجامعات المصرية . 

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان و الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتحت إشراف الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء ، الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية .

وفى كلمته أمام الحضور، وجه الدكتور  وكيل الوزارة الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر ، الدكتور باسم الشريف مدير المستشفى ، والدكتورة هبة الشريف رئيس قسم الأطفال ورئيس المؤتمر، ولجميع  الحضور من الأطباء والإستشاريين وأساتذة الجامعات لتواجدهم في المؤتمر ، ووجه شكر خاص للأستاذ الدكتور أشرف عياد على  مشاركته الفعالة مع المديرية .

وأكد على سعادته بمستشفيات البحيرة في اهتمامها بإقامة المؤتمرات العلمية ، والتطور العلمي الذي يساهم بشكل فعال وواضح في اضافه كل ماهو مفيد وجديد للأطباء والفرق الطبية .
مؤكدا أنه يهتم بالجزء المهاري والفني ، وسيقدم كافة الدعم ، مع زيادة التدريب حتى يتمكن الجميع من تقديم خدمة صحية بجودة وتميز .

كما أكد أن هدف الجميع رضاء المواطن عن الخدمة الصحية وذلك عن طريق التوسع بإقامة المؤتمرات العلمية والأبحاث والمهارات العلمية .
وعرض اقتراح من دكتور أشرف عياد ودكتور أيمن بدر بمستشفى الأطفال التخصصي ، عن القسطرة القلبية للأطفال، حيث تتوفر الخدمة في مستشفيات كفر الدوار العام ، وايتاي البارود ، بوجود أجهزة القسطرة القلبية ، وقد قام بالتأكد من وجود الأوبشن الخاص بقسطرة الأطفال ، وسيتم توفير ما يلزم ذلك من مستلزمات وتدريبات للأطباء والفرق الطبية.

وفي ختام كلمته أكد أنه فخور بمستشفى الرحمانية ، حيث يتردد عليها الكثير من  المترددين من محافظة كفر الشيخ لتلقي الخدمة الطبية لتميزها ، 
ووجه التحية  والتقدير لقسم الأطفال بالمستشفى على هذا التنظيم المتميز للمؤتمر الأول لطب الأطفال بالمستشفى .

وفى نهاية المؤتمر قام سيادته بتكريم السادة القائمين على تنظيم المؤتمر ، والمتميزين فى العمل من أطقم العمل بمستشفى الرحمانية ، بمنحهم شهادات تقدير تقديرا لجهودهم وتميزهم .

هذا وقد تم تناول كل ماهو جديد في طب الأطفال على مدار اليوم خلال فعاليات المؤتمر ، حيث حاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات المختلفة ، مع تواجد لمستشفى الرحمانية بعدد متنوع من المحاضرات تعكس مدى النشاط العلمي والفني في أقسامها المختلفة.

المؤتمر الأول لطب الأطفال بالبحيرة مستشفى الرحمانية المركزي الدكتور خالد عبد الغفار

