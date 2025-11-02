أحمد عصام لـ صدي البلد: أستعد لتصوير فيلم الحباية خلال الأيام المقبلة | خاص

كشف الفنان أحمد عصام عن استعداده لبدء تصوير فيلمه الجديد "الحباية" خلال الأيام المقبلة بعد غياب فترة طويلة عن التمثيل.

أوضح عصام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، حيث يناقش عدداً من القضايا الحياتية في إطار خفيف يعتمد على المواقف الإنسانية والكوميدية.

وأشار إلى أن الفيلم يضم مجموعة مميزة من الفنانين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن التجربة الجديدة ستكون مختلفة ومليئة بالمفاجآت لجمهوره.

يذكر أنه شارك الفنان أحمد عصام في العديد من الأعمال الفنية منها أفلام عمر و سامي و نور عيني أما عن مسلسلات مثل ولي العهد، الشك، دكتور أمراض نسا و غيرها كثير من الأعمال.