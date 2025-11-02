رئيس نادي سموحة يجتمع بالمديرين الإداريين لفرق النادي

عقد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، اجتماعًا مع المديرين الإداريين لجميع الألعاب بالنادي، لمناقشة سبل تطوير الأداء الإداري ودعم الفرق المختلفة.

وشهد الاجتماع حضور كل من المهندسة إيمان جابر عضو مجلس الإدارة، واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي، واللواء "زكي حجازي”مدير النشاط الرياضي.

وخلال الاجتماع، حرص رئيس النادي على الاستماع إلى المديرين الإداريين للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم ومطالبهم، مؤكدًا أهمية دورهم الحيوي في منظومة العمل الرياضي، باعتبار المدير الإداري العمود الفقري للفريق.

طالب المهندس فرج عامر المديرين الإداريين بالابتعاد التام عن أى أمور تتعلق بالانتخابات والتركيز الجيد في مهام عملهم .