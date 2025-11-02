قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
أخبار العالم

مسئول صيني: حريصون على تعزيز التعاون مع روسيا

خه لي فنج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني
أ ش أ

شارك خه لي فنج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، في رئاسة الدورة الـ29 للجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية، إلى جانب نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الأحد، في نينغبوه بمقاطعة تشجيانغ.

وقال المسئول الصيني -وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية- "إنه منذ بداية العام الجاري، توصل رئيسا البلدين إلى توافق جديد ومهم بشأن تعميق التنسيق الاستراتيجي الثنائي والتعاون العملي في مختلف المجالات".

وأضاف أنه في إطار توجيه رئيسي البلدين، تحسنت آلية التعاون الصينية-الروسية على نحو مستمر، وأصبحت التبادلات أوثق، وحافظ التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي على نمو مطرد، كما جرى دفع المشروعات الرئيسية على نحو مطرد، ونُفّذ التعاون في المجالات ذات الصلة على نحو منظم وحقق نتائج مثمرة.

وأعرب عن استعداد الصين للعمل مع روسيا من أجل اتباع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، ومواصلة إفساح المجال أمام دور لجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية، وتعزيز التعاون الثنائي متبادل المنفعة بشكل أكبر في شتى المجالات، وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف.

بدوره، أعرب تشيرنيشينكو عن استعداد روسيا للعمل مع الصين لتعزيز مستوى التعاون بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون والاستفادة من إمكاناته، وضخ زخم جديد في شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العصر الجديد.

وأجرت الدوائر المعنية في البلدين اتصالات وتبادلات معمقة بشأن التعاون في المجالات ذات الصلة، أسفرت عن سلسلة من الإنجازات والتوافقات في مجال التعاون.

خه لي فنج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني رئيسي الحكومتين الصينية والروسية رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو وكالة أنباء شينخوا الصينية

