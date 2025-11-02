هدية مصر إلى الإنسانية.. العالم يتحدث عن المتحف الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المتحف المصري الكبير أصبح محور حديث العالم في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يمثل هدية مصر للعالم ودليلًا جديدًا على ريادة الدولة المصرية وقدرتها على الإبهار في كل ما تقدمه.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، قال موسى: “لا حديث في الإعلام الدولي إلا عن أمر واحد.. مصر تقدم هدية للعالم اسمها المتحف المصري الكبير”، موضحًا أن المتحف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا، محققًا ما بين 2 إلى 3 ملايين تغريدة حول العالم خلال الساعات الماضية.

وأشار موسى إلى أن القنوات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام العالمية، تناولت باهتمام بالغ هذا الحدث الثقافي الضخم، الذي أصبح حديث الساعة في كل مكان.

واختتم الإعلامي حديثه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع، بل هو رسالة حضارية من مصر إلى العالم، تثبت أننا أصحاب التاريخ والحضارة، وأننا ما زلنا نكتب صفحات جديدة من مجدنا الإنساني.