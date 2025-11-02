قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
توك شو

هدية مصر إلى الإنسانية.. العالم يتحدث عن المتحف الكبير

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المتحف المصري الكبير أصبح محور حديث العالم في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يمثل هدية مصر للعالم ودليلًا جديدًا على ريادة الدولة المصرية وقدرتها على الإبهار في كل ما تقدمه.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، قال موسى: “لا حديث في الإعلام الدولي إلا عن أمر واحد.. مصر تقدم هدية للعالم اسمها المتحف المصري الكبير”، موضحًا أن المتحف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا، محققًا ما بين 2 إلى 3 ملايين تغريدة حول العالم خلال الساعات الماضية.

وأشار موسى إلى أن القنوات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام العالمية، تناولت باهتمام بالغ هذا الحدث الثقافي الضخم، الذي أصبح حديث الساعة في كل مكان.

واختتم الإعلامي حديثه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع، بل هو رسالة حضارية من مصر إلى العالم، تثبت أننا أصحاب التاريخ والحضارة، وأننا ما زلنا نكتب صفحات جديدة من مجدنا الإنساني.

