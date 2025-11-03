قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة.. ومصر تنتظر 2.4 مليار دولار من صندوق النقد

محمد شحتة

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة

قال مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الملك "توت عنخ آمون" اكتشفوا مقبرته عام 2017 بسبب صدفة من الطفل المصري حسين عبد الرسول، ومقبرته الوحيدة هي التي اكتشفت كاملة.

يوسف القعيد: الرئيس السيسي بيكتب التاريخ بصدق.. فيديو

قال الروائي يوسف القعيد، إن حسيت وانا بتفرج على افتتاح المتحف المصري الكبير، بأن التاريخ بيتكتب قدامي بيكتبها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدق وإنسانية نادرة ودرجة عالية من التواضع وحب البلد والمصريين.

يوسف القعيد: أتمنى أن أعيش لغاية ما نحتفل بمحو أمية آخر مصري

قال الروائي يوسف القعيد، إن الريف المصري لم يعد مثل الأول، وأتمنى من الله أن أعيش لغاية ما نحتفل بمحو أمية أخر مصري ودي هتبقى تحرير لمصر والشخصية الريفية المصرية.

حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس

عبر الإعلامي أحمد موسى عن فخره بالحالة الوطنية التي يعيشها المصريون هذه الأيام، مؤكدًا أن مشاعر السعادة والاعتزاز بالإنجازات المصرية أصبحت سمة واضحة في كل بيت.

محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4 مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه سيتم الإعلان عن موعد للبعثة الخاصة بالمراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي.

ردًا على الانتقادات.. مازن المتجول مخرج حفل المتحف الكبير: لما الجمهور يتفرج أكتر من مرة هيفهم

رد مازن المتجول، مخرج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على الانتقادات التي وجهها البعض له بسبب إخراج الحفل.

الري: مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز البناء أو التعدي عليها

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة على استعداد تام لفترة السيول التي قد تشهدها بعض المحافظات، موضحًا أن الاستعدادات لهذه المواسم بدأت منذ سنوات طويلة ضمن خطة متكاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول.

الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الساعات الماضية شهدت هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بينما زادت كمياتها في مناطق من الوادي الجديد وشمال الصعيد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يصاحبه تكوّن للسحب المنخفضة والمتوسطة.

أسباب إختيار شكل تابوت فرعوني لدعوات إفتتاح المتحف المصري الكبير .. تفاصيل

أكد محمد نصير أخصائي ترميم الأثار ومدير التشغيل في الشركة المصممة لدعوة الافتتاح المتحف المصري الكبير، أنه تم تشكيل فريق عمل للإشراف على الدعوات التي سيتم ارسالها للوفود المفترض حضورهم للافتتاح، مشيرا إلى أنه تم الإعتماد على فكرة تابوت الملك توت عنخ أمون لأن التابوت بالنسبة للفراعنة شئ مقدس.

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

هانز فليك

فليك يشيد بثنائي برشلونة

صورة من اللقاء

ياسر ريان: كل لاعب عايز ياخد اللقطة في الأهلي

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوج بالسوبر المصري.. وعبدالحفيظ مطالب بالتدخل فوررا

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

