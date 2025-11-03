توك شو.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة.. ومصر تنتظر 2.4 مليار دولار من صندوق النقد

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة

قال مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الملك "توت عنخ آمون" اكتشفوا مقبرته عام 2017 بسبب صدفة من الطفل المصري حسين عبد الرسول، ومقبرته الوحيدة هي التي اكتشفت كاملة.

يوسف القعيد: الرئيس السيسي بيكتب التاريخ بصدق.. فيديو

قال الروائي يوسف القعيد، إن حسيت وانا بتفرج على افتتاح المتحف المصري الكبير، بأن التاريخ بيتكتب قدامي بيكتبها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدق وإنسانية نادرة ودرجة عالية من التواضع وحب البلد والمصريين.

يوسف القعيد: أتمنى أن أعيش لغاية ما نحتفل بمحو أمية آخر مصري

قال الروائي يوسف القعيد، إن الريف المصري لم يعد مثل الأول، وأتمنى من الله أن أعيش لغاية ما نحتفل بمحو أمية أخر مصري ودي هتبقى تحرير لمصر والشخصية الريفية المصرية.

حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس

عبر الإعلامي أحمد موسى عن فخره بالحالة الوطنية التي يعيشها المصريون هذه الأيام، مؤكدًا أن مشاعر السعادة والاعتزاز بالإنجازات المصرية أصبحت سمة واضحة في كل بيت.

محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4 مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه سيتم الإعلان عن موعد للبعثة الخاصة بالمراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي.

ردًا على الانتقادات.. مازن المتجول مخرج حفل المتحف الكبير: لما الجمهور يتفرج أكتر من مرة هيفهم

رد مازن المتجول، مخرج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على الانتقادات التي وجهها البعض له بسبب إخراج الحفل.

الري: مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز البناء أو التعدي عليها

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة على استعداد تام لفترة السيول التي قد تشهدها بعض المحافظات، موضحًا أن الاستعدادات لهذه المواسم بدأت منذ سنوات طويلة ضمن خطة متكاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول.

الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الساعات الماضية شهدت هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بينما زادت كمياتها في مناطق من الوادي الجديد وشمال الصعيد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يصاحبه تكوّن للسحب المنخفضة والمتوسطة.

أسباب إختيار شكل تابوت فرعوني لدعوات إفتتاح المتحف المصري الكبير .. تفاصيل

أكد محمد نصير أخصائي ترميم الأثار ومدير التشغيل في الشركة المصممة لدعوة الافتتاح المتحف المصري الكبير، أنه تم تشكيل فريق عمل للإشراف على الدعوات التي سيتم ارسالها للوفود المفترض حضورهم للافتتاح، مشيرا إلى أنه تم الإعتماد على فكرة تابوت الملك توت عنخ أمون لأن التابوت بالنسبة للفراعنة شئ مقدس.