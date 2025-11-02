ردًا على الانتقادات.. مازن المتجول مخرج حفل المتحف الكبير: لما الجمهور يتفرج أكتر من مرة هيفهم

رد مازن المتجول، مخرج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على الانتقادات التي وجهها البعض له بسبب إخراج الحفل.

وقال المتجول، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، عبر قناة الحدث اليوم، إنه يحب الحديث عن الإيجابيات، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن تكون هناك سلبيات أو اختلاف في وجهات النظر.

وأضاف: الموضوع مفيهوش قانون، أي حاجة في الدنيا بيبقى فيها سلبيات، وارد فيه سلبيات أو وجهات النظر، لكن فيه حاجات تانية كتير كانت كويسة.

وتابع: أعتقد لما نشوف الحفل مرة واتنين وتلاتة هنبتدي نفهم إن فيه عمق وراء كل فقرة، وفيه معنى وراء الموضوع من أول الديكورات إلى كل عناصر الحفل.

وأشار المتجول إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان وراؤه جيش كبير من العاملين، لافتًا إلى أن محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، كان مايسترو الحفل.

وأكمل: كنا عايزين نعمل حدث ثقافي، ونفرح الناس، ويكون إعلان ببلاش للعالم كله عشان يتفرج على الآثار والتاريخ اللي عندنا بشكل فني.