فريدة عثمان عن مشاركتها بافتتاح المتحف الكبير: فخورة إني كنت جزء من يوم تاريخي

كشفت فريدة عثمان السباحة المصرية العالمية، تفاصيل مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وقالت فريدة عثمان السباحة المصرية العالمية، خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON: "كنت حاسة إني عندى سباق فى بطولة، وكان يوم جميل وكنت سعيدة بشكل كبير، وفخورة إنى كنت جزء من يوم تاريخى".

وأضافت فريدة عثمان السباحة المصرية العالمية، أن كنت مجمعة أنا وعيلتى وقاعدين من الساعة 7 علشان نشوف الفقرة بتاعتى هيكون شكلها إيه، وكل ما يشوفونى على التليفزيون بيصرخوا وكأنها بطولة.