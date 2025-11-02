أسباب إختيار شكل تابوت فرعوني لدعوات إفتتاح المتحف المصري الكبير .. تفاصيل

أكد محمد نصير أخصائي ترميم الأثار ومدير التشغيل في الشركة المصممة لدعوة الافتتاح المتحف المصري الكبير، أنه تم تشكيل فريق عمل للإشراف على الدعوات التي سيتم ارسالها للوفود المفترض حضورهم للافتتاح، مشيرا إلى أنه تم الإعتماد على فكرة تابوت الملك توت عنخ أمون لأن التابوت بالنسبة للفراعنة شئ مقدس.

قال محمد نصير، خلال مداخلةهاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الدعوات التي تم إرسالها رسالة من مصر للعالم، والتي تؤكد من خلالها، أنه تحافظ على التراث الثقافي والتاريخي.

تابع اخصائي ترميم الآثار ومدير التشغيل في الشركة المصممة لدعوة الافتتاح للمتحف المصري الكبير، أن التراث المصري القديم غني جدا، مؤكدا أن الاختيار منه قد يكون صعب خاصة مع القوة الثقافية والجمالية لهذا التراث.

أشار إلى أن التابوت الذي به الدعوة صناعة مصرية بالكامل مع استخدام الاكسسوارات، وتم المراجعة من قبل متخصصين من وزارة السياحة والآثار حتى تكون القطعة التي بها الدعوة مشابهة للتابوت الفرعوني.