الري: مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز البناء أو التعدي عليها

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة على استعداد تام لفترة السيول التي قد تشهدها بعض المحافظات، موضحًا أن الاستعدادات لهذه المواسم بدأت منذ سنوات طويلة ضمن خطة متكاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول.

طبيعة السيول في مصر

أوضح محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن دور المواطنين خلال فترات السيول يتمثل في عدم التعدي على مخرات السيول، مشيرًا إلى أن طبيعة السيول في مصر تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تتساقط الأمطار بكميات كبيرة على الجبال، وقد تمر سنوات طويلة تصل إلى عشر سنوات دون تكرار الأمطار في نفس المنطقة.

وأضاف محمد غانم، أن بعض المواطنين يعتقدون خطأً أن عدم تساقط الأمطار لفترات طويلة يعني إمكانية البناء أو العيش على مخرات السيول، وهو ما يمثل خطأ جسيمًا قد يؤدي إلى كوارث عند عودة الأمطار مرة أخرى.

مخرات السيول

شدد متحدث وزارة الري، على أن مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز البناء أو التعدي عليها، مؤكدًا أن من يقوم بذلك يعرض نفسه وأسرته للخطر، قائلًا: "طبيعة السيول ممكن أن تنزل في أحد المخرات وتتكرر بعد 10 سنوات، لذلك لابد من الحفاظ عليها وعدم التعدي، فالتعدي خطر كبير".