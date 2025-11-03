رنا حامد تروي قصة حصولها على الدكتوراه: الإعاقة لم تمنعني من الحلم

في حلقة مؤثرة من برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، روت الدكتورة رنا حامد، أول طالبة كفيفة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، تفاصيل رحلتها الملهمة من التحدي والإصرار حتى تحقيق الحلم.

وقالت رنا خلال اللقاء إنها بدأت مشوارها الدراسي في مدرسة عادية قبل أن تنتقل إلى مدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة، حيث حققت تفوقًا لافتًا وتوجته بحصولها على المركز الأول على الجمهورية عام 2003.

وأوضحت أنها التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لتكمل مشوارها الأكاديمي حتى حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، مؤكدة أن هذا الإنجاز كان حلمًا منذ طفولتها.

وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها، مشيرة إلى أن أسرتها كانت الداعم الأول لها، وقالت: «أبي وأمي وإخوتي وقفوا بجانبي دائمًا، ووالدتي كانت تؤمن أنه لا فرق بيني وبين أي فتاة من الأصحاء».

وأضافت أن حبها للأدب والعصور والشخصيات الأدبية كان الدافع وراء استمرارها في البحث والدراسة، مشيرة إلى أنها نالت تكريمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول باحثة كفيفة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، وهو تكريم اعتبرته تتويجًا لسنوات من الجهد.

واختتمت رنا حديثها برسالة مؤثرة وجهتها لكل من يواجه صعوبات في حياته، قائلة:

««الإعاقة ليست سببًا للفشل، بل يمكن أن تكون دافعًا للنجاح، والإرادة والعزيمة والإيمان بالله والثقة بالنفس هي الطريق الحقيقي لتحقيق أي حلم، فالإعاقة لم ولن تعطلني عن المضي قدمًا».»

قصة رنا حامد كما روتها في برنامج «واحد من الناس» تبقى شاهدًا على أن النور الحقيقي ينبع من داخل الإنسان، وأن الإصرار يصنع المعجزات مهما كانت التحديات.