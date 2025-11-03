قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية داعش أكتوبر
رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ولاء حافظ يروي كواليس دخوله موسوعة جينيس بأطول غطسة رغم إصابته بالشلل الرباعي

برنامح عمرو الليثي
برنامح عمرو الليثي

في إنجاز عالمي جديد يجسد الإرادة والتحدي، سجّل القبطان المصري ولاء حافظ رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة «غينيس» بعد أن قضى 6 ساعات و4 دقائق و45 ثانية متواصلة على عمق 5 أمتار تحت الماء، ليصبح صاحب أطول غطسة لمريض بالشلل الرباعي في التاريخ.

وجاء هذا الإنجاز الإنساني الملهم خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر قناة الحياة، حيث روى القبطان ولاء حافظ تفاصيل رحلته مع التحدي والإصرار رغم إصابته بالشلل الكامل منذ سنوات.

وقال حافظ إن جذوره العسكرية كانت دافعًا قويًا لتحقيق أحلامه، موضحًا أن عائلته تنتمي جميعها للمؤسسة العسكرية، وأنه منذ طفولته كان مولعًا بالزي العسكري وببطولات القوات المسلحة.

وأوضح أنه التحق بعد تخرجه عام 1997 بالقوات البحرية، حيث عشق الغوص والتحق بفريق الضفادع البشرية.

وأضاف أنه شارك لاحقًا في مهام داخل هيئة قناة السويس، كما كان أحد أبطال السفينة «سلسبيل»، مشيرًا إلى أنه حقق سابقًا رقمًا قياسيًا بالمكوث تحت الماء لأكثر من 51 ساعة، متفوقًا على رقم أمريكي سابق بلغ 50 ساعة. 

وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن سهلًا، إذ تطلّب تدريبات مكثفة على التحكم في التنفس والبقاء لفترات طويلة تحت الماء.

وتحدث القبطان ولاء عن موقف صعب كاد يهدد تجربته حين تعرضت بدلة الغوص للتلف أثناء التنفيذ، لكنه واصل الصمود حتى اللحظة الأخيرة ونجح في إتمام الغطسة بنجاح باهر.

واسترجع حافظ لحظات إصابته المؤلمة، قائلًا إنه تعرض لحادث أثناء ممارسته للرياضة، تسبب في إصابته بشلل رباعي ودخوله مرحلة صحية حرجة، حيث فقد القدرة على الحركة وأُصيب ببكتيريا خطيرة كادت تودي بحياته. 

لكنه أشار إلى أن الدولة المصرية أرسلت طائرة طبية خاصة لإعادته من ألمانيا بعد رحلة علاج طويلة، وأن عناية الله وابتكار علاج جديد ساهما في إنقاذ حياته.

وأكد أن عودته للحياة كانت نقطة انطلاق جديدة، إذ قرر أن يجعل من إعاقته دافعًا للبطولة لا عائقًا، قائلاً: «رغم أن 70% من رئتي تالفة، إلا أنني قررت أن أعود للغوص وأرفع علم بلادي».

وختم القبطان ولاء حافظ حديثه بكلمات تعكس طموحه الذي لا يعرف المستحيل، معلنًا عن حلمه القادم: القيام بغطسة جديدة في مدينة دهب داخل البحر المفتوح، ليواصل كتابة فصول جديدة من قصة تحدٍ ملهمة تُجسّد الإرادة المصرية في أبهى صورها.

عمرو الليثي واحد من الناس قناة الحياة

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

حنان مطاوع

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

عزاء ماجد هلال

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

