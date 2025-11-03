أحمد بلال: نصيحة مني إللي عنده ضغط أو سكر ميتفرجش على الأهلي

وجه أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع المصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار»: «هناك علامات استفهام على أداء لاعبي الاهلي والمدير الفني، نصيحة مني إللي عنده ضغط أو سكر ميتفرجش على الأهلي الفترة المقبلة».

وأضاف: «وجهة نظري الشخصية إن لعيبة الأهلي أصبحوا من مسببات الأمراض وفرقة النادي الأهلي أصبحت من مسببات الأمراض ممكن تجيب الضغط أو السكر لأي واحد بيتفرج».

وتابع: «نصيحة مني لو أي حد عايز يحافظ على صحته ميتفرجش على الأهلي. كنت بتفرج على المباراة مع شريف عبدالفضيل، لاعب الأهلي السابق واتنين من أصدقائنا، كلنا قولنا الأهلي مش هيكسب».

وأتم أحمد بلال، تصريحاته قائلًا: «بعد احتساب ضربة الجزاء قولتلهم لو زيزو، اللي هيشوطها والله ما هتدخل، لأن ربنا مش بيدي غير للمجتهد».





وتعادل الأهلي سلبيًا مع المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





