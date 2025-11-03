علاء إبراهيم: بن شرقي جاي يعتزل في الأهلي

انتقد علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، أداء المغربي اشرف بن شرقي لاعب الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي .



وقال علاء إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: هناك مشكله في الأهلي في الهجوم وجراديشار اقل من انه يكون مهاجم الاهلي الأساسي.

واضاف: اشرف بن شرقي لا بد ان يرحل عن الأهلي، بن شرقي لن يقدم جديد للأهلي واللاعب أتى ليعتزل في الاهلي.

وتابع: من المستحيل ان ينافس الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم واتحدى من يقول عكس ذلك .



وواصل: الأهلي الأقرب لحصد كأس السوبر المصري والأحمر سيصعد للنهائي وسيراميكا لن يفوز على الاهلي.