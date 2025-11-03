قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
شبانة: توروب يفقد الثقة في نجوم الأهلي.. والخطيب مطالب بالتدخل قبل السوبر

الخطيب
الخطيب
رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ يفقد الثقة في نجوم الفريق، وهو ما ظهر بوضوح في اختياراته وتغييراته الأخيرة خلال المباريات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc" إن تصرفات توروب في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة تؤكد أن العلاقة بينه وبين بعض النجوم بدأت تتأثر.

وتابع:" "التغييرات في الشوط الثاني كانت مؤشرًا واضحًا على فقدان الثقة في اللاعبين الكبار، وهذا أمر مقلق قبل خوض بطولة السوبر المصري بالإمارات".

وأشار إلى أن الأهلي هو الفريق الوحيد من بين المشاركين في بطولة السوبر الذي لم يحقق الفوز قبل السفر إلى الإمارات، في حين فاز كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وهو ما يمنحهم دفعة معنوية أكبر قبل البطولة.

وتساءل شبانة: "كيف لم يتمكن الأهلي من الفوز على المصري رغم الأرقام الجيدة في الاستحواذ والفرص؟ الفريق لا يملك مهاجمًا صريحًا مؤثرًا، والتعاون بين اللاعبين غائب تمامًا. تريزيجيه لا يمرر الكرة إلا عندما يُجبر، وزيزو يحاول أن يقوم بكل شيء بمفرده، وكان من الأفضل أن يبدأ بنشرقي اللقاء لأنه مميز في لمسته النهائية".

وأضاف أن الفريق أهدر خمس فرص مؤكدة في الشوط الأول، بينما أضاع المهاجم جراديشار فرصًا غريبة، مؤكدًا أن هناك خللًا غير مفهوم داخل الفريق من الناحية الذهنية والفنية.

وشدد: "كلما سنحت للأهلي فرصة لاعتلاء الصدارة، يتعادل ويغضب جماهيره، وكأن الفريق فقد القدرة على استغلال اللحظات الحاسمة".

وواصل: "فقدان الثقة بين توروب ونجوم الفريق صدمة كبيرة، لكن الأهلي نادٍ كبير، وقد يستطيع العودة والتتويج بالسوبر إذا استعاد لاعبوه التركيز، خاصة أن الأوضاع الإدارية داخل النادي مستقرة تمامًا بعد فوز قائمة محمود الخطيب كاملة في الانتخابات".

وأضاف: "لا يوجد حالياً من يستطيع منافسة محمود الخطيب داخل الأهلي، فهو يتمتع بحب الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، ولا أحد يمكنه منافسته إلا من يختاره بنفسه".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل الخطيب لحل أزمة الفريق سريعًا قبل السوبر، قائلاً: "الأهلي يواجه أزمة فنية حقيقية، وإذا خسر السوبر ستتوتر علاقة توروب بالجماهير، وكان من الأفضل أن يرأس سيد عبدالحفيظ بعثة الفريق إلى الإمارات لكونه الأقرب للاعبين نفسيًا، لكن الإدارة اختارت خالد مرتجي".

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

الحضارة المصرية

أمين الإفتاء: الحضارة المصرية علمت العالم التوحيد.. ولا صحة لاتهامها بمخالفة الدين

وزير الأوقاف

أسامة الأزهري يصحب وزير الشئون الإسلامية بسنغافورة في جولة بمسجد مصر الكبير.. صور

الميت يسمع بكاء أهله

هل الميت يسمع بكاء أهله قبل دفنه ويتعذب به؟.. 7 حقائق لا تعرفها

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

