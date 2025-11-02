قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
ما السبب وراء العقوبات المالية ضد لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن تفاصيل العقوبات التي فُرضت على لاعب الأهلي بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عقوبات مالية ضد لاعبي الأهلي بسبب التعادل الثاني على التوالي”.

حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأهدر زيزو ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود حمدي حارس المصري تصدى لأكثر من فرصة منها انفراد تام من أمام جراديشار.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الخامس.

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني

وزير الخارجية البحريني: ندعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تنفيذا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام

زيلينسكي

زيلينسكي: هناك حاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية والمدن في جميع أنحاء أوكرانيا

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان

الرئيس الإيراني يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين طهران والجزائر

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

