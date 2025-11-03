محمد شريف يخضع للحقن بالبلازما للحاق ببطولة السوبر المصري مع الأهلي

في خطوة تعكس حرصه الكبير على المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة، خضع المهاجم محمد شريف لجلسات حقن بالبلازما تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه، وذلك من أجل تسريع عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن المباريات الأخيرة.

رغبة شخصية قوية في العودة

وأكدت مصادر داخل الجهاز الفني أن قرار خضوع محمد شريف للعلاج بالبلازما جاء بطلب شخصي منه، حيث أبدى اللاعب رغبة شديدة في العودة سريعًا إلى الملاعب والمشاركة مع زملائه في المواجهة المرتقبة بالسوبر، معتبرًا أن وجوده في هذا اللقاء يمثل أهمية كبيرة له على المستويين الشخصي والمهني.

وأضافت المصادر أن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بشكل يومي داخل مقر النادي، مع التزام تام بتعليمات الجهاز الطبي، من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.

الجهاز الطبي يوضح الموقف

من جانبه، أوضح الجهاز الطبي أن الحقن بالبلازما يعد من الأساليب الحديثة في تسريع شفاء الأنسجة العضلية، مؤكدًا أن استجابة محمد شريف للعلاج جاءت إيجابية حتى الآن، وهو ما يزيد من فرص لحاقه بمباراة السوبر إذا استمرت الأمور على نفس الوتيرة.

وأشار الطبيب إلى أن الحالة الصحية للاعب يتم متابعتها لحظة بلحظة، وأن قرار مشاركته في المباراة سيُتخذ بناءً على التقارير النهائية قبل اللقاء.

دعم جماهيري وانتظار عودته



وفي الوقت نفسه، يحظى محمد شريف بدعم واسع من جماهير ناديه، التي تترقب عودته إلى التشكيلة الأساسية لما يمثله من قوة هجومية وخبرة كبيرة في المباريات الحاسمة.

ويأمل الجهاز الفني في اكتمال شفاء اللاعب في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن من الاستفادة من خدماته خلال المواجهة المنتظرة في بطولة السوبر التي تشهد منافسة قوية بين كبار الكرة المصرية.



