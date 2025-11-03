أوبك+ يرفع إنتاج النفط في ديسمبر ويجمد الزيادة بالربع الأول 2026



وافق تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر المقبل، لكنه أقر تجميد الزيادة المقررة في الربع الأول نظراً لعوامل موسمية، بحسب بيان صادر عن منظمة "أوبك".

وقال التحالف عقب الاجتماع الافتراضي، الذي ضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، إنه نظراً لعوامل موسمية، قرر تجميد زيادات الإنتاج المقررة خلال الربع الأول من العام المقبل "يناير وفبراير ومارس".



كان التحالف قد أنهى في أغسطس عملياً شريحة تخفيضات طوعية التزمت بها ثماني دول منذ 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل نفط يومياً، عبر زيادته الإنتاج حينها بواقع 547 ألف برميل يومياً.

وجاءت الزيادة في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، بحسب البيان.

في سياق متصل، أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن إنتاج بلاده من النفط سيكون 2.58 مليون برميل يومياً بدءاً من شهر ديسمبر وحتى مارس 2026، مؤكداً التزام بلاده بدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وتوازن السوق، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

نهج حذر

يُشكل القرار استمرار عملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يومياً، والتي بدأت في شهر سبتمبر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يومياً إلى السوق.