لمواجهة تغيرات الطقس.. تفعيل غرفة الطوارئ بالشباب والرياضة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تفعيل غرفة العمليات المركزية، لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة بكافة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات المركزية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وأصدر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بشأن تفعيل غرفة العمليات المركزية وبالإدارات الفرعية ومتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار التي قد تتعرض لها المحافظة، حال تغير الطقس وسقوط الأمطار، والتشديد على ضرورة تنظيف أسطح مقرات مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة المباني التابعة لها وفتح مواسير تصريف المياه والتأكد من توصيلها بالمجاري الرئيسية .

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقرات والملاعب وتجهيز مصدر صرف دائم لها، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بالمقرات والملاعب، وكذا توصيلات مبردات المياه، والتأكد من صلاحية أعمدة وكشافات الإنارة، بالإضافة إلى عدم مد أي توصيلات كهربائية خارج المقرات والملاعب وحمامات السباحة.

وكلف محروس، مسئولي إدارة الأزمات والإنشاءات ومديري الإدارات الفرعية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة على مدار الساعة وموافاة غرفة إدارة الأزمة المركزية بالمديرية بتقارير دورية عما يتم اتخاذه حيال هذا الأمر،.

وشدد على ضرورة فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الإدارية فى حالة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيال ذلك لحماية العاملين والمترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة من أى أخطار .