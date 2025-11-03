قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمواجهة تغيرات الطقس.. تفعيل غرفة الطوارئ بالشباب والرياضة بكفر الشيخ

الشباب والرياضة بكفر الشيخ
الشباب والرياضة بكفر الشيخ
محمود زيدان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تفعيل غرفة العمليات المركزية، لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة بكافة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات المركزية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وأصدر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بشأن تفعيل غرفة العمليات المركزية وبالإدارات الفرعية ومتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار التي قد تتعرض لها المحافظة، حال تغير الطقس وسقوط الأمطار،  والتشديد على ضرورة تنظيف أسطح مقرات مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة المباني التابعة لها وفتح مواسير تصريف المياه والتأكد من توصيلها بالمجاري الرئيسية .

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقرات والملاعب وتجهيز مصدر صرف دائم لها، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بالمقرات والملاعب، وكذا توصيلات مبردات المياه، والتأكد من صلاحية أعمدة وكشافات الإنارة، بالإضافة إلى عدم مد أي توصيلات كهربائية خارج المقرات والملاعب وحمامات السباحة.

وكلف محروس، مسئولي إدارة الأزمات والإنشاءات ومديري الإدارات الفرعية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة على مدار الساعة وموافاة غرفة إدارة الأزمة المركزية بالمديرية بتقارير دورية عما يتم اتخاذه حيال هذا الأمر،.

وشدد على ضرورة فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الإدارية فى حالة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيال ذلك لحماية العاملين والمترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة من أى أخطار .

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إمام عاشور ضمن بعثة الأهلي المسافرة إلى الإمارات

الاهلي

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الأداء السيئ للأهلي هذا الموسم

الاهلي

إسلام صادق: الأهلي يواصل النزيف

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد