التخطيط تشارك في مناقشة تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية

رانيا المشاط
رانيا المشاط
ٱية الجارحى

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، في فعالية لمناقشة "تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية" التي تنظمها شبكة CNN International، فى العاصمة لندن بالمملكة المتحدة، والتى تجمع نخبة من القادة السياسيين وصناع القرار الدوليين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لمناقشة دور أفريقيا كقارة محور في عصر التحولات العالمية.  

وتستهدف المشاركة المصرية في الفعالية تعزيز دور مصر داخل القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية في دعم أولويات التنمية وتعظيم الشراكات الدولية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستثمار في أفريقيا كقارة واعدة تمتلك فرصًا تنموية ضخمة في مجالات التحول الأخضر، البنية التحتية المستدامة، سلاسل الإمداد، وتمويل التنمية.

وتشهد الفعالية، التي تنظمها CNN International، نقاشات معمقة حول مستقبل الاقتصاد الأفريقي، وأدوات القيادة والتحوّل، وسبل تعظيم الفرص الاقتصادية من خلال الابتكار، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وبناء شراكات تحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا على مستوى أفريقيا والعالم.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، بأن أفريقيا أصبحت شريكًا في صياغة مستقبل العالم، وأن التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات هو السبيل لبناء عالم أكثر توازنًا واستدامة.

ومن المقرر أن تعقد جلسات نقاشية بقيادة كبار صحفيي CNN مثل كريستيان أمانبور، ريتشارد كويست، زين آشر، جيم سيوتو، إيليني جيوكوس، ولاري مادوو.

