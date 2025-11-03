قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فريدة عثمان: المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لا تنسى

فريدة عثمان
فريدة عثمان
البهى عمرو

قالت فريدة عثمان السباحة المصرية، إن لحظة مشاركتها في الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير كانت لحظة مفعمة بالفخر والانتماء، مشيرة إلى أنها شعرت بأنها تمثل روح مصر الحديثة وصورتها المشرقة أمام العالم.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حضورها في هذا الحدث لم يكن مجرد مشاركة رمزية، بل كان تجسيدًا لمسيرة طويلة من الكفاح والإنجازات التي رفعت خلالها علم مصر في المحافل الدولية.

وأكدت، أن دعوتها للمشاركة جاءت بمثابة تكريم لمسيرتها الرياضية واحتفاء بقدرة المرأة المصرية على تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات.


وواصلت، أنّ التحضير للحفل بدأ قبل نحو شهر من الافتتاح، حيث تلقت مكالمة لتأكيد مشاركتها، وتم عقد اجتماعات عبر تطبيق "زووم" لمناقشة جميع التفاصيل، وسط تشديد على السرية التامة وعدم نشر أي معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها خضعت لبروفات تضمنت قياس الأزياء والتاج الفرعوني والماكياج، موضحة أن الزي كان مستوحى من الحضارة المصرية القديمة بشكل أنيق ومشرف، متابعة، أن يوم التصوير استغرق نحو 7 ساعات متواصلة بدأت في الـ11 مساءً وانتهت في 6 صباحًا.

وأردفت فريدة عثمان قائلة إنها تابعت الافتتاح من منزلها بصحبة أسرتها، حيث لم تكن قد أبلغت أحدًا بتفاصيل مشاركتها سوى والديها وشقيقها، لتكون المفاجأة كبيرة عندما ظهرت على الشاشة، مضيفة: «عائلتي كلها صرخت من الفرحة، وكان الإحساس وكأنني فزت بميدالية ذهبية جديدة».


 

فريدة عثمان السباحة المتحف المصري الكبير المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية

عمر مهنا: مصر في موقع يؤهلها لتقريب المسافات بين الشمال والجنوب في عصر الاضطرابات العالمية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: بحث آليات تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات

FinTech Got Talent 2025

البنك المركزي يطلق النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025 لطلاب الجامعات

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد