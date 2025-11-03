قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
القومي للمرأة ينظم الدورة التدريبية الأولى لبناء قدرات أطباء وحدات المرأة الآمنة

للمرأة ينظم دورة التدريبية الأولى لبناء قدرات أطباء وحدات المرأة
للمرأة ينظم دورة التدريبية الأولى لبناء قدرات أطباء وحدات المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة متمثلاً في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، الدورة التدريبية الأولى لبناء قدرات أطباء وحدات المرأة الآمنة في مجال الطب الشرعي المتقدم ، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي،و استهدفت 30 من مقدمي الخدمات الصحية من أقسام الطب الشرعي وأقسام النساء والتوليد بوحدات المرأة الآمنة في كليات طب الزقازيق، طنطا، دمياط، المنصورة، المنوفية، كفر الشيخ والإسكندرية، استمرت على مدار يومين.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي بالوحدة، والدكتورة منى حمدي، مسئول الجانب الصحي بالوحدة، فيما أدارت الورشة  الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني.

افتتحت التدريب الدكتورة أمل فيليب، بالتأكيد على أن تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة يأتي ضمن محور “الحماية” وهو أحد المحاور الأربعة التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، علاوة على دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والتي أُنشئت عام 2018، هو متابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية والعمل على دعم القطاعات المختلفة لتمكين المرأة وضمان سلامتها النفسية والجسدية، مؤكدة على أن تدريب الكوادر الطبية في مجالات الطب الشرعي والطب النفسي يُعد خطوة محورية في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن عدد وحدات المرأة الآمنة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجامعات المصرية وصل إلى 23 وحدة.

تضمنت الدورة التدريبية عدة موضوعات منها التعريف بـأشكال العنف ضد المرأة والفتاة والإحصائيات العالمية والقومية المرتبطة به، والخدمات المقدمة من خلال وحدات المرأة الآمنة، إلى جانب عرض مصور لأنواع حالات العنف التي ترد إلى أقسام الطب الشرعي، كما تناول التدريب آليات التعامل مع الناجيات من العنف، وطرق إجراء المقابلات وتقديم المشورة، وأخذ الموافقة المستنيرة، وجمع الأدلة وتوثيق الإصابات، بالإضافة إلى الرعاية الإكلينيكية للمغتصبات والأدوية الوقائية من الإيدز والحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيًا.

كما ناقشت الجلسات التدريبية أيضًا ظاهرة الاحتراق النفسي للأطباء الناتجة عن ضغوط العمل، وكيفية التعامل معها من خلال تبني ممارسات صحية إيجابية تساعد في الحفاظ على التوازن النفسي والمهني، وتخلل الورشة عدد من الأنشطة التطبيقية ودراسات الحالة وتمارين تمثيل الأدوار، لتعزيز المهارات العملية للمشاركين في التعامل مع الحالات المختلفة.

وحدات المرأة الآمنة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة العنف ضد المرأة

