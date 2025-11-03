قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير

المايسترو إيمان الجنيدى
المايسترو إيمان الجنيدى
إسراء عبدالمطلب

قالت المايسترو إيمان الجنيدى قائدة أوركسترا احتفال افتتاح المتحف المصرى الكبير، إنها تلقت اتصالًا من الجهات المنظمة للحفل، وكان ذلك مفاجأة كبيرة لها أن تُختير للمشاركة في هذا الحدث العالمي العظيم، موضحة أنها شعرت بالقلق لأنها ستقف أمام العالم والرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنها كانت تدرك تمامًا أهمية هذا الحدث في مسيرتها الفنية التي بدأت عام 2005.

المايسترو إيمان الجنيدى

وأضافت الجنيدي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنها كانت تعلم أن المشاركة ستكون إضافة كبيرة لها، خاصة أنها بدأت رحلتها كقائد للفرقة القومية للموسيقى العربية في محافظة بني سويف، وكانت أول مايسترو على مستوى الصعيد ثم على مستوى مصر والدول العربية، مشيرة إلى أنها كُرّمت من قبل السيدة الأولى في قصر القبة ضمن احتفالية تكريم المرأة المصرية في 2022.

وأكدت أنها لم تتردد في قبول المشاركة في حفل المتحف الكبير رغم ضخامة العمل وصعوبته، مشيرة إلى أن الموسيقى المستخدمة كانت عربية مصرية، تُعزف من أوركسترا مصرية جميع أفرادها من السيدات المحجبات، وهو ما جعل التجربة مختلفة ومميزة.

وأوضحت أنها أجرت بروفات مكثفة مع الأوركسترا استمرت لساعات طويلة، ورغم صعوبة التحضير إلا أن العمل كان ممتعًا بالنسبة لها لأنه أول مشروع أوركسترالي تشارك فيه بهذا الحجم، مشيرة إلى أن التصوير كان يومًا رائعًا والإخراج جاء على أعلى مستوى دون أي أخطاء.

واختتمت الجنيدي تصريحها، قائلة إنها لم تحضر الافتتاح بنفسها لكنها شاهدت الحفل على التلفزيون، وشعرت بفخر كبير لمشاركتها في هذا العمل الضخم الذي أضاف الكثير لمسيرتها، خاصة أنها تمتلك فرقة موسيقية كبيرة تضم 50 عازفًا، ما يجعل هذه التجربة علامة فارقة في سيرتها الفنية.

إيمان الجنيدى المايسترو إيمان الجنيدى افتتاح المتحف المصرى المتحف المصرى الكبير المتحف المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويشيع جثمان رئيس مركز ومدينة ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد