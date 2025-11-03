قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين المنوفية تضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية بمدينة السادات

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية جهودها في شن الحملات الرقابية المفاجئة. 

تمكنت الإدارة العامة للرقابة التجارية بالمديرية من ضبط كيان واصلت  مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية جهودها في شن الحملات الرقابية المفاجئة ، حيث تمكنت الإدارة العامة للرقابة التجارية بالمديرية من ضبط كيان مخالف لتصنيع وإنتاج  المواد الغذائية بناحية السادات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط : طن ونصف مواد خام  بدون أية بيانات ومجهولة المصدر.

8ألآف و573 عبوة أطعمة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ اللازم.

ومن جانبه ، شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد ، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بشتي صوره وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن وتحقيق الصالح العام.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية تموين المنوفية

