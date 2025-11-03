قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطالب محمد نجيب يمثل مصر في المنتدى الرابع عشر لشباب اليونسكو بأوزبكستان

الطالب محمد نجيب
الطالب محمد نجيب
نهلة الشربيني

شارك الطالب محمد نجيب من جامعة المنيا ممثلا لمصر في المنتدى الرابع عشر لشباب اليونسكو، الذي عقد هذا العام في مدينة سمرقند بأوزبكستان، وذلك في إطار التكامل بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية دعم الابتكار ورعاية وتمكين الشباب، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وجاءت المشاركة بترشيح من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بناءً على مخاطبة من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، واعتماد الترشيح رسميًّا لدى منظمة اليونسكو من قِبل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بدعم مالي من جامعة المنيا، وقد تولت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إدارة عملية الترشيح والاختيار، التي أسفرت عن اختيار الطالب لتمثيل مصر في هذا المحفل الشبابي الدولي الهام.

وجاء اختيار الطالب بعد عملية انتقاء تنافسية دقيقة شملت عدة مراحل تقييم، من بينها إعداد مقالات حول الخبرات المجتمعية ودور الشباب في العمل المناخي، وهو الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام، الذي عقد تحت عنوان"العمل المناخي والتأثير الاجتماعي، وخاصة على الشباب"

وخلال أعمال المنتدى، شارك الطالب/ محمد نجيب في صياغة التوصيات العالمية والإقليمية الخاصة بالشباب، كما تم اختياره عضوًا في اللجنة التوجيهية للمنتدى، ليكون واحدًا من بين ستة قادة فقط على مستوى العالم، وقد ساهم في تصميم برنامج المنتدى ومتابعة أعماله، إلى جانب تمثيل الشباب أمام إدارة منظمة اليونسكو.

كما ألقى الكلمة الختامية الرسمية للمنتدى نيابة عن المشاركين، إلى جانب رئيسة المؤتمر العام لليونسكو والمديرة العامة المساعدة للمنظمة، وعدد من الوزراء.

وركزت مداخلاته على تمكين الشباب من خلال التعليم والتوعية المناخية، ودعم الابتكار والمبادرات المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين الشباب من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.

جامعة المنيا اليونسكو أيمن عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

إيبارشية حلوان تدعو لتنظيم رحلات للمتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

يوم تدويني للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية عن أزمة تعيينهم الأربعاء

صندوق الإدمان

صندوق الإدمان يختتم معسكر "قوتنا في شبابنا" بالتعاون مع وزارة الرياضة

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد