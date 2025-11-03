الطالب محمد نجيب يمثل مصر في المنتدى الرابع عشر لشباب اليونسكو بأوزبكستان

شارك الطالب محمد نجيب من جامعة المنيا ممثلا لمصر في المنتدى الرابع عشر لشباب اليونسكو، الذي عقد هذا العام في مدينة سمرقند بأوزبكستان، وذلك في إطار التكامل بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية دعم الابتكار ورعاية وتمكين الشباب، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وجاءت المشاركة بترشيح من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بناءً على مخاطبة من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، واعتماد الترشيح رسميًّا لدى منظمة اليونسكو من قِبل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بدعم مالي من جامعة المنيا، وقد تولت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إدارة عملية الترشيح والاختيار، التي أسفرت عن اختيار الطالب لتمثيل مصر في هذا المحفل الشبابي الدولي الهام.

وجاء اختيار الطالب بعد عملية انتقاء تنافسية دقيقة شملت عدة مراحل تقييم، من بينها إعداد مقالات حول الخبرات المجتمعية ودور الشباب في العمل المناخي، وهو الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام، الذي عقد تحت عنوان"العمل المناخي والتأثير الاجتماعي، وخاصة على الشباب"

وخلال أعمال المنتدى، شارك الطالب/ محمد نجيب في صياغة التوصيات العالمية والإقليمية الخاصة بالشباب، كما تم اختياره عضوًا في اللجنة التوجيهية للمنتدى، ليكون واحدًا من بين ستة قادة فقط على مستوى العالم، وقد ساهم في تصميم برنامج المنتدى ومتابعة أعماله، إلى جانب تمثيل الشباب أمام إدارة منظمة اليونسكو.

كما ألقى الكلمة الختامية الرسمية للمنتدى نيابة عن المشاركين، إلى جانب رئيسة المؤتمر العام لليونسكو والمديرة العامة المساعدة للمنظمة، وعدد من الوزراء.

وركزت مداخلاته على تمكين الشباب من خلال التعليم والتوعية المناخية، ودعم الابتكار والمبادرات المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين الشباب من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.