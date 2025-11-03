قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يؤكد جاهزية ديمبيلي لمواجهة بايرن ميونخ

ديمبيلي
ديمبيلي
القسم الرياضي

صرّح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بأنّ عثمان ديمبيلي، الذي سجل هدفاً في فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية، جاهزٌ للمشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بين بطلي فرنسا وألمانيا.

غادر المهاجم الفرنسي ديمبيلي، الذي سجل هدفًا في الوقت بدل الضائع عندما فاز باريس سان جيرمان بتسعة لاعبين على بايرن ميونخ 2-0 في يوليو، الملعب بعد شعوره بألم في فخذه الأيمن أمام لوريان الأسبوع الماضي، ولم يلعب سوى 18 دقيقة في مباراة الدوري الفرنسي يوم السبت ضد نيس.

وقال لويس إنريكي للصحفيين: "لا نخاطر بأي لاعب. لكن عثمان ديمبيلي جاهزٌ تماماً، فقد شارك في جميع التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف: "إنه يُحسّن لياقته البدنية، وسيلعب غداً بالتأكيد، لا أعرف عدد الدقائق، لكنه سيلعب لأنه جاهزٌ للمنافسة". 

أرقام مرعبة لبايرن ميونخ

فاز بايرن ميونيخ في جميع مبارياته منذ خسارته أمام باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، وحقق الفريق 15 فوزًا متتاليًا في المسابقات، بما في ذلك جميع مبارياته التسع في الدوري الألماني.

وفاز كل من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في جميع مبارياتهما الثلاث في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، ويتساوى الفريقان في فارق الأهداف.

ولم يُهزم باريس سان جيرمان في آخر ثماني مباريات تنافسية، ويثق المدرب في قدرته على مواصلة هذه السلسلة على أرضه ضد البافاريين.

وأوضح: "نعلم مدى صعوبة المباراة، نحن مستعدون ومتحمسون للفوز".

واختتم: "أعتقد أننا سنواجه مواقف مماثلة لما شهدناه في الولايات المتحدة الصيف الماضي، مع حماس كبير، أمام جماهيرنا، ومع الأجواء التي خلقناها في كل مباراة، نحن واثقون من قدرتنا على تحسين أدائنا لمحاولة التغلب على ضغطهم".

ديمبيلي باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية لويس إنريكي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد