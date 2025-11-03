باريس سان جيرمان يؤكد جاهزية ديمبيلي لمواجهة بايرن ميونخ

صرّح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بأنّ عثمان ديمبيلي، الذي سجل هدفاً في فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية، جاهزٌ للمشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بين بطلي فرنسا وألمانيا.

غادر المهاجم الفرنسي ديمبيلي، الذي سجل هدفًا في الوقت بدل الضائع عندما فاز باريس سان جيرمان بتسعة لاعبين على بايرن ميونخ 2-0 في يوليو، الملعب بعد شعوره بألم في فخذه الأيمن أمام لوريان الأسبوع الماضي، ولم يلعب سوى 18 دقيقة في مباراة الدوري الفرنسي يوم السبت ضد نيس.

وقال لويس إنريكي للصحفيين: "لا نخاطر بأي لاعب. لكن عثمان ديمبيلي جاهزٌ تماماً، فقد شارك في جميع التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف: "إنه يُحسّن لياقته البدنية، وسيلعب غداً بالتأكيد، لا أعرف عدد الدقائق، لكنه سيلعب لأنه جاهزٌ للمنافسة".

أرقام مرعبة لبايرن ميونخ

فاز بايرن ميونيخ في جميع مبارياته منذ خسارته أمام باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، وحقق الفريق 15 فوزًا متتاليًا في المسابقات، بما في ذلك جميع مبارياته التسع في الدوري الألماني.

وفاز كل من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في جميع مبارياتهما الثلاث في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، ويتساوى الفريقان في فارق الأهداف.

ولم يُهزم باريس سان جيرمان في آخر ثماني مباريات تنافسية، ويثق المدرب في قدرته على مواصلة هذه السلسلة على أرضه ضد البافاريين.

وأوضح: "نعلم مدى صعوبة المباراة، نحن مستعدون ومتحمسون للفوز".

واختتم: "أعتقد أننا سنواجه مواقف مماثلة لما شهدناه في الولايات المتحدة الصيف الماضي، مع حماس كبير، أمام جماهيرنا، ومع الأجواء التي خلقناها في كل مباراة، نحن واثقون من قدرتنا على تحسين أدائنا لمحاولة التغلب على ضغطهم".