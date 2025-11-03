قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس "مشاد الحقوقية": الوضع الإنساني في بارا والأبيض ينذر بكارثة

السودان
السودان
عادل نصار

قال الدكتور أحمد عبد الله، رئيس منظمة «مشاد الحقوقية»، إن ما تشهده ولاية شمال كردفان في السودان من أحداث دامية يثير القلق البالغ، مشيرًا إلى أنّ ما يحدث بحق المدنيين هناك يعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي ارتُكبت سابقًا في دارفور.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الله، رئيس منظمة «مشاد الحقوقية»، أن قوات الدعم السريع تواصل توسّعها الميداني في مدينة بارا ومحاولاتها اختراق مدينة الأبيض، الأمر الذي يعكس تصاعدًا خطيرًا في حدة الصراع المسلح.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الله، رئيس منظمة «مشاد الحقوقية»، خلال مداخلة عبر برنامج منتصف النهار على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ولاية شمال كردفان تعيش وضعًا إنسانيًا بالغ التعقيد، بعدما شهدت مدينة بارا قصفًا بالمسيرات أدى إلى مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه الهجمات العشوائية تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكد رئيس منظمة «مشاد الحقوقية» أنّ تكرار هذه الاعتداءات في شمال كردفان يشير إلى غياب أي التزام من أطراف النزاع بحماية المدنيين، مضيفًا أنّ المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقف دوامة العنف.

وشدد الدكتور أحمد عبد الله في ختام حديثه على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم المرتكبة، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، مؤكدًا أنّ الصمت الدولي تجاه ما يجري في السودان يعني القبول الضمني باستمرار الانتهاكات المروّعة بحق الأبرياء.

https://youtube.com/shorts/3P9ofpJBvFM?si=jpl4HJDaTByoNUwB

السودان دارفور مشاد الحقوقية

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
