قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": الاحتلال يواصل فرض قيود على دخول الشاحنات الإنسانية لغزة

معبر رفح
معبر رفح
عبد الخالق صلاح

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن دفعات جديدة من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية انطلقت اليوم نحو معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدًا لتفريغ حمولاتها من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، إلى جانب شاحنات الوقود التي تمثل عنصرًا حيويًا في استمرارية الخدمات الأساسية داخل قطاع غزة.

 وأوضح رجب، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز ، أن بعض الشاحنات عادت بعد أن أفرغت حمولتها في هذين المعبرين تمهيدًا لنقل المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف رجب أن عملية تفريغ الشحنات لا تزال تواجه معضلات متكررة، نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول بعض أنواع المواد، وهو ما أشارت إليه المنظمات الدولية في تقاريرها الأخيرة، داعية إلى ضرورة التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني الذي يتيح مرور المساعدات دون عوائق.

وأكد مراسل "إكسترا نيوز" أن حجم المساعدات التي تدخل فعليًا إلى قطاع غزة لا يتجاوز نصف الكمية المقررة يوميًا، إذ ينص البروتوكول الإنساني على إدخال نحو 600 شاحنة يوميًا، في حين لا يتعدى العدد الفعلي 300 شاحنة تقريبًا، بسبب الإجراءات المعقدة المفروضة عند المعابر.

وأشار كريم رجب في ختام تقريره إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل أداء دوره الإنساني في تجهيز الشاحنات وإرسالها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة دون انقطاع، مؤكدًا أن هذا الجسر الإنساني المستمر منذ اندلاع الأزمة يمثل شريان حياة حقيقيًا للفلسطينيين، ويسهم في تخفيف معاناتهم المتزايدة داخل قطاع غزة.

إكسترا نيوز دخول الشاحنات الإنسانية لغزة معبري كرم أبو سالم والعوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

كامل الوزير: مصر اختارت أن تواجه الاضطرابات بالاستقرار وجعل التنمية وسيلة لتحقيق السلام والاستدامة

كامل الوزير: مصر اختارت أن تواجه الاضطرابات بالاستقرار وجعلت التنمية وسيلة لتحقيق السلام والاستدامة

وزير البترول

وزير البترول يلتقي وزير الشؤون الداخلية ورئيس المجلس الوطني للطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية

البروفيسور جيفري ساكس

البروفيسور جيفري ساكس: مصر قادرة على تزويد أوروبا بالطاقة الشمسية

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد