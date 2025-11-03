مراسل "إكسترا نيوز": الاحتلال يواصل فرض قيود على دخول الشاحنات الإنسانية لغزة

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن دفعات جديدة من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية انطلقت اليوم نحو معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدًا لتفريغ حمولاتها من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، إلى جانب شاحنات الوقود التي تمثل عنصرًا حيويًا في استمرارية الخدمات الأساسية داخل قطاع غزة.

وأوضح رجب، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز ، أن بعض الشاحنات عادت بعد أن أفرغت حمولتها في هذين المعبرين تمهيدًا لنقل المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف رجب أن عملية تفريغ الشحنات لا تزال تواجه معضلات متكررة، نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول بعض أنواع المواد، وهو ما أشارت إليه المنظمات الدولية في تقاريرها الأخيرة، داعية إلى ضرورة التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني الذي يتيح مرور المساعدات دون عوائق.

وأكد مراسل "إكسترا نيوز" أن حجم المساعدات التي تدخل فعليًا إلى قطاع غزة لا يتجاوز نصف الكمية المقررة يوميًا، إذ ينص البروتوكول الإنساني على إدخال نحو 600 شاحنة يوميًا، في حين لا يتعدى العدد الفعلي 300 شاحنة تقريبًا، بسبب الإجراءات المعقدة المفروضة عند المعابر.

وأشار كريم رجب في ختام تقريره إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل أداء دوره الإنساني في تجهيز الشاحنات وإرسالها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة دون انقطاع، مؤكدًا أن هذا الجسر الإنساني المستمر منذ اندلاع الأزمة يمثل شريان حياة حقيقيًا للفلسطينيين، ويسهم في تخفيف معاناتهم المتزايدة داخل قطاع غزة.