تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة

أبدت بريطانيا، تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي تستضيفه مصر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين أنه على إسرائيل أن توقف هجماتها في قطاع غزة على الفور، مضيفا أن هناك بعض المشاكل في تطبيق وقف إطلاق النار في القطاع لأن إسرائيل تنتهكه بشكل متكرر.

قال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع وزاري عربي إسلامي في إسطنبول بشأن غزة، أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة، ولايد أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم.

أوضح فيدان أن الاجتماع ناقش موضوع قوة المهام الخاصة لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، وإعادة الإعمار.