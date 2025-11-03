وزير الخارجية التركي: حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية التركي، أن حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الخارجية التركي:" يجب عدم السماح بأي إجراءات من شأنها عرقلة وقف إطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، قبل قليل، استشهاد 10 مواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت أن من بين الشهداء العشرة (شهيدين جديدين، و8 شهداء جرى انتشال جثامينهم)، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.