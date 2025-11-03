الغندور يثير الجدل: روح الأهلي راحت لهذا السبب

علق الإعلامي خالد الغندور علي رحيل بعض لاعبي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :روح الأهلي بتاعت +٩٠ راحت برحيل لاعبين مهمين جدا حمدي فتحي و عبد المنعم و رامي ربيعة و اكرم توفيق و وسام أبو علي.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي فندق الاقامة بمدينة العين استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري. .

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة. وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.