تامر أمين عن تعادل الأهلي مع المصري: أبشروا والتوفيق مكنش معانا

علق الإعلامي تامر أمين، على تعادل النادي الأهلي امام المصري أمس في بطولة الدوري الممتاز واستمرار النتائج السلبية .



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" انا بقول لجمهور الأهلي أبشروا حتى بعد تعادل الأهلي مع المصري ".

وتابع تامر أمين :" أنا مش بحلل بالنتيجة واللي شفته في مباراة الأهلي والمصري بيقول إن مدرب الأهلي الجديد كويس ويقول إن جنرال الحظ مهم في كرة القدم ".



وأكمل تامر أمين :" سيطر واخلق فرص واستحوذ وحاصر الفريق المنافس لكن لو الحظ مش معاك مش هتكسب ومش هدخل إجوان ".



ولفت تامر أمين :" الأهلي عمل كل حاجة في فنون كرة القدم أمام المصري لكن الحظ مكنش معانا ".