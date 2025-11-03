قانون إسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. وتامر أمين ينفعل بشدة على الهواء

أكد الإعلامي تامر أمين، أن هناك جريمة إسرائيلية جديدة ظهرت مع مناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار “ المذاع على قناة “ النهار ”: ”بضرب جرس إنذار لكل أصحاب الضمائر الحية في العالم هناك جريمة إسرائيلية يتم تدبيرها داخل الكنيست الإسرائيلي".

وأضاف تامر امين : "القانون الإسرائيلي الذي أيده الكنيست الإسرائيلي يقضي بقتل الاسرى الفلسطينيين دون محاكمة او استئناف ولا يوجد أي حقوق لهم".

وأكمل تامر أمين : "ما تفعله إسرائيل جريمة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ".

وانفعل تامر أمين قائلا: "هل ما تفعله إسرائيل يعقل وإسرائيل تمرر هذا القانون في صمت وتطبخ هذا القانون على نار هادئة"، مضيفا: "ترامب ممكن يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لهذا الامر ولابد ألا يتم السكوت على هذا القانون ".

