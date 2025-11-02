تامر أمين: قدسية المدير الفني الأجنبي وبورنيطة الخواجة لازم تنكسر

قال الإعلامي تامر أمين، إن التجربة أثبتت بطلان المدير الفني الأجنبي وبورنيطة الخواجة، وأكبر دليل اللي شوفناه في الأهلي مع عماد النحاس، وفي الزمالك مع المدير الشاب أحمد عبد الرؤوف.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن المدير الفني الشاب أحمد عبد الرؤوف، أدار المباراة بطريقة جيدة جدا، وقلب الفرقة وتغييراته ساهمت في فوز الزمالك على طلائع الجيش.

وتابع: قدسية المدير الفني الأجنبي لازم تنكسر، ولما مشي كولر من الأهلي، عماد النحاس عمل فترة ولا أروع، ومشي عشان عقدة الخواجة، وبعدين جبنا غيره، فجبنا عماد النحاس ومشيناه بعد ما ظبط الفرقة.

وأكد تامر أمين، أن لدينا مشكلة طول الوقت في بورنيطة الخواجة، آن الأوان أن نثق في المدرب المصري، يا أهلي ويا زمالك دولاراتنا عزيزة متطلعش إلا للي يستاهل.