إدارة ترامب تخفض المساعدات الغذائية لـ42 مليون أمريكي

أبلغت إدارة ترامب قاضيًا فيدراليًا أن حوالي 42 مليون أمريكي ممن يتلقون كوبونات الطعام سيحصلون على دفعات جزئية فقط من الحكومة الفيدرالية هذا الشهر.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها لن تستخدم أموالًا إضافية لتمويل الدفعات الكاملة في نوفمبر، وهو الشهر الثاني من الإغلاق الحكومي، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز.

في الوقت نفسه، حصل برنامج منفصل للمساعدات الغذائية للنساء والأطفال ذوي الدخل المنخفض على تمويل مؤقت إضافي.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرّح وزير النقل الأمريكي شون دافي بأن إدارة ترامب ستُغلق المجال الجوي الأمريكي إذا رأى أن الإغلاق الحكومي المستمر يجعل السفر محفوفًا بالمخاطر.

وحذر دافي من أن آثار السفر من المرجح أن تزداد حدة، موضحا في تصريحات لشبكة ABC News خلال عطلة نهاية الأسبوع: "سنؤجل، وسنلغي، أي نوع من الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الوطني لضمان سلامة الناس".

وأضاف: "إذا لم تفتح الحكومة أبوابها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فسنتذكر أن هذه كانت أيامًا جيدة، وليست أيامًا سيئة".