أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
وزير بريطانيا للشرق الأوسط: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز استثنائي
حكم الاحتفال بعيد الحب .. دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر
الجارديان: انتشال الجثث من تحت الأنقاض بغزة أصعب مهمة في تاريخ الحروب الحديثة
أحمد موسى: المتحف المصري أكبر دعاية للسياحة خلال الـ 100 سنة الماضية.. فيديو
أيمن الرقب: غياب الوحدة في الموقف الفلسطيني يؤثر على طرق حل القضية
أخبار العالم

بيل كلينتون يثير الجدل بعد ظهوره بضمادة على أنفه | شاهد

بيل كلينتون
بيل كلينتون
قسم الخارجي

وصل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى خط نهاية ماراثون مدينة نيويورك يوم الأحد مصابًا بإصابة غامضة في أنفه ظهرت عليه أثناء معانقته ابنته تشيلسي، إحدى المشاركات في السباق.

وشوهد الرئيس السابق، البالغ من العمر 79 عامًا، الذي عانى من أزمة صحية العام الماضي أدخلته المستشفى بسبب ارتفاع درجة حرارته واشتباه إصابته بالجفاف، وقد لف ضمادة حول طرف أنفه أثناء معانقته تشيلسي، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي شاركت في عدة ماراثونات في السنوات الأخيرة.

ولم يتضح بعد سبب إصابة كلينتون ورافقته زوجته هيلاري يوم الأحد لتشجيع تشيلسي، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وظل الرئيس الديمقراطي السابق بعيدًا عن الأضواء إلى حد كبير منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعد أن شارك في حملة نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس ضد الجمهوري العام الماضي.

لكن خلال دورة حملة 2024، اضطلع كلينتون بدور نشط إلى حد ما، حيث دعم هاريس في ولايات رئيسية.

كما ألقى السياسي المولود في أركنساس خطابًا حماسيًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو العام الماضي، وهو خطاب أعاد صياغته قبل ذلك بوقت قصير بعد أن رأى الطاقة المتجددة التي امتلكها الحزب بعد انسحاب الرئيس السابق جو بايدن من السباق.

كما تطرق كلينتون أحيانًا إلى الأحداث الرئيسية الأخيرة، مثل اتفاقية السلام الهشة بين إسرائيل وحماس.

وفيما يتعلق بالسياسة الأخيرة، هنأ الرئيس السابق المرشح الاشتراكي الديمقراطي لمنصب عمدة المدينة، زهران ممداني، على فوزه في الانتخابات التمهيدية في مدينة نيويورك في يونيو.

بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق ماراثون مدينة نيويورك تشيلسي كامالا هاريس

