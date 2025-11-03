قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بالإسكندرية

حملة تموينية موسعة بقيادة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة
حملة تموينية موسعة بقيادة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة
أ ش أ

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم /الاثنين/، حملة تموينية موسعة بقيادة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة، وبمشاركة هبة الله سمير وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وعدد من رؤساء الرقابة التموينية على مستوى الأحياء .
وشملت الحملة نطاق أحياء شرق وغرب والجمرك، واستهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية تضمنت تحرير 44 محضرا ضد التجار المخالفين، شملت حيازة سلعة منتهية الصلاحية وتم ضبط عدد 5ر2 طن من القشطة، وحيازة سكر ناقص الوزن ومجهول المصدر( 323 كيس سكر)، وحيازة 3 أسطوانات بوتاجاز غير مصرح بتداولها في منطقة بها غاز .
كما شملت المحاضر بقالين تموينيين مخالفين، وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفات متنوعة للمخابز البلدية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وأكد المهندس جمال عمار أن الحملات التموينية المكثفة تأتي استمرارًا لخطة وزارة التموين في إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك أو الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المديرية مستمرة في تكثيف جهودها اليومية؛ لضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات وبالأسعار المقررة.

