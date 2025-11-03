حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بالإسكندرية

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم /الاثنين/، حملة تموينية موسعة بقيادة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة، وبمشاركة هبة الله سمير وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وعدد من رؤساء الرقابة التموينية على مستوى الأحياء .

وشملت الحملة نطاق أحياء شرق وغرب والجمرك، واستهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية تضمنت تحرير 44 محضرا ضد التجار المخالفين، شملت حيازة سلعة منتهية الصلاحية وتم ضبط عدد 5ر2 طن من القشطة، وحيازة سكر ناقص الوزن ومجهول المصدر( 323 كيس سكر)، وحيازة 3 أسطوانات بوتاجاز غير مصرح بتداولها في منطقة بها غاز .

كما شملت المحاضر بقالين تموينيين مخالفين، وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفات متنوعة للمخابز البلدية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأكد المهندس جمال عمار أن الحملات التموينية المكثفة تأتي استمرارًا لخطة وزارة التموين في إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك أو الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المديرية مستمرة في تكثيف جهودها اليومية؛ لضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات وبالأسعار المقررة.