قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
زاهي حواس يطالب بتعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري الإثنين 3-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

افتتاح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول

وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول
وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول
أ ش أ

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم /الإثنين/، فعاليات بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من (3 - 7 ) نوفمبر الجاري، بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم.
وشهد حفل الافتتاح حضور المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، والسيدة روبين سميس عضو الاتحاد الدولي (فيرتوس) وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، ودكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعدد من القيادات الرياضية والتنفيذية ورموز الرياضة المصرية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم مصر لهذا الحدث الرياضي العالمي يأتي امتداداً لنجاحات الدولة المصرية في استضافة كبرى البطولات الدولية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة وأبطالها في مختلف المجالات.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البطولة تمثل رسالة إنسانية وحضارية تؤكد مكانة مصر الرائدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً لرياضات الإعاقات الذهنية من خلال تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية وتوفير كل المتطلبات الفنية والطبية وبرامج الإعداد اللازمة للاعبين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعد الداعم الأول لأبطال مصر من أصحاب القدرات الخاصة.
وأشاد وزير الرياضة بالتعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعتبر جميع الهيئات والاتحادات الرياضية كياناً واحداً يعمل لخدمة منظومة الرياضة المصرية وتحقيق طموحات أبطالها في مختلف المحافل الدولية.
وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، بالوفود المشاركة في البطولة، معربة عن سعادتها بانطلاق فعاليات الحدث من "أرض الكنانة"، التي كانت وما زالت مهد الحضارة وموطن السلام، مؤكدةً أن تنظيم مصر لهذه النسخة من بطولة العالم يعكس قدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية بكفاءة وتميز، مشيرة إلى أن الرياضة تمثل رسالة أمل وطاقة حب وجسراً للتواصل بين الشعوب، وليست مجرد منافسة على الميداليات.
وأوضحت الدكتورة أمل مبدى أن افتتاح البطولة يأتي بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف المصري الكبير، في دلالة رمزية على أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها في قلب العالم عبر إنجازاتها الحضارية والرياضية، معلنة أن مصر ستستضيف دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية عام 2027، لتكون أول دولة إفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير.
وقدّمت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للرياضة المصرية، ولوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه اللامحدود للاتحاد وحرصه الدائم على تلبية كل الاحتياجات الفنية والإدارية، مؤكدة أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تطوير برامج الاتحاد وتحقيق إنجازات ملموسة على المستويين المحلي والدولي.
ومن جانبها، أعربت السيدة روبين سميس عضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية (فيرتوس) وعضو اللجنة البارالمبية الدولية عن سعادتها بالتواجد في القاهرة، ووجهت شكرها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة أمل مبدي ومجلس إدارة الاتحاد المصري على التنظيم المتميز للبطولة، مشيدة بحفاوة الاستقبال وروح التعاون التي تميز الأجواء المصرية.
وأكدت سميس أن تنظيم مصر لهذه البطولة العالمية للمرة الأولى يعكس قيم الوحدة والتضامن التي تمثلها الرياضة، مشيرة إلى أن قرار الاتحاد الدولي بإسناد دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية 2027 إلى مصر جاء ثقة في قدراتها التنظيمية ومكانتها الرائدة على الساحة الدولية.
وأشادت عضو الاتحاد الدولي بعزيمة اللاعبين المشاركين، معتبرة أنهم يمثلون قلب "فيرتوس"، وأن أخلاقهم الرياضية وروحهم الإيجابية هي ما يجعلهم مصدر إلهام وتقدير في كل أنحاء العالم.
وتأتي استضافة مصر لبطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية تأكيداً جديداً على ثقة الاتحادات والمنظمات الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، ودورها الريادي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للرياضة بجميع فئاتها ومستوياتها.
 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

بالصور

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد