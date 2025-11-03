افتتاح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم /الإثنين/، فعاليات بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من (3 - 7 ) نوفمبر الجاري، بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، والسيدة روبين سميس عضو الاتحاد الدولي (فيرتوس) وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، ودكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعدد من القيادات الرياضية والتنفيذية ورموز الرياضة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم مصر لهذا الحدث الرياضي العالمي يأتي امتداداً لنجاحات الدولة المصرية في استضافة كبرى البطولات الدولية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة وأبطالها في مختلف المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البطولة تمثل رسالة إنسانية وحضارية تؤكد مكانة مصر الرائدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً لرياضات الإعاقات الذهنية من خلال تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية وتوفير كل المتطلبات الفنية والطبية وبرامج الإعداد اللازمة للاعبين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعد الداعم الأول لأبطال مصر من أصحاب القدرات الخاصة.

وأشاد وزير الرياضة بالتعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعتبر جميع الهيئات والاتحادات الرياضية كياناً واحداً يعمل لخدمة منظومة الرياضة المصرية وتحقيق طموحات أبطالها في مختلف المحافل الدولية.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، بالوفود المشاركة في البطولة، معربة عن سعادتها بانطلاق فعاليات الحدث من "أرض الكنانة"، التي كانت وما زالت مهد الحضارة وموطن السلام، مؤكدةً أن تنظيم مصر لهذه النسخة من بطولة العالم يعكس قدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية بكفاءة وتميز، مشيرة إلى أن الرياضة تمثل رسالة أمل وطاقة حب وجسراً للتواصل بين الشعوب، وليست مجرد منافسة على الميداليات.

وأوضحت الدكتورة أمل مبدى أن افتتاح البطولة يأتي بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف المصري الكبير، في دلالة رمزية على أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها في قلب العالم عبر إنجازاتها الحضارية والرياضية، معلنة أن مصر ستستضيف دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية عام 2027، لتكون أول دولة إفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير.

وقدّمت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للرياضة المصرية، ولوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه اللامحدود للاتحاد وحرصه الدائم على تلبية كل الاحتياجات الفنية والإدارية، مؤكدة أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تطوير برامج الاتحاد وتحقيق إنجازات ملموسة على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبها، أعربت السيدة روبين سميس عضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية (فيرتوس) وعضو اللجنة البارالمبية الدولية عن سعادتها بالتواجد في القاهرة، ووجهت شكرها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة أمل مبدي ومجلس إدارة الاتحاد المصري على التنظيم المتميز للبطولة، مشيدة بحفاوة الاستقبال وروح التعاون التي تميز الأجواء المصرية.

وأكدت سميس أن تنظيم مصر لهذه البطولة العالمية للمرة الأولى يعكس قيم الوحدة والتضامن التي تمثلها الرياضة، مشيرة إلى أن قرار الاتحاد الدولي بإسناد دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية 2027 إلى مصر جاء ثقة في قدراتها التنظيمية ومكانتها الرائدة على الساحة الدولية.

وأشادت عضو الاتحاد الدولي بعزيمة اللاعبين المشاركين، معتبرة أنهم يمثلون قلب "فيرتوس"، وأن أخلاقهم الرياضية وروحهم الإيجابية هي ما يجعلهم مصدر إلهام وتقدير في كل أنحاء العالم.

وتأتي استضافة مصر لبطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية تأكيداً جديداً على ثقة الاتحادات والمنظمات الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، ودورها الريادي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للرياضة بجميع فئاتها ومستوياتها.

