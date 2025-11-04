بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الساليزون في المنزل

إذا كنتِ تودين تقديم ساليزون بسيط نقدم إليكِ طريقة عمل الساليزون في المنزل بخطوات بسيطة، مثل الجاهز تمامًا

المكونات:

للعجين:

3 أكواب دقيق

نصف كوب زبدة طرية

نصف كوب لبن دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

بيضة واحدة

للحشو (اختياري حسب الرغبة):

جبنة فيتا أو رومي مبشورة

زيتون شرائح

لانشون أو بسطرمة مقطعة صغير

سجق أو تونة

سمسم وبيض للدهن

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، اخلطي الخميرة والسكر واللبن الدافئ واتركيهم 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي الزبدة والبيضة والملح وقلّبي جيدًا.

أضيفي الدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجين ناعم لا يلتصق باليد.

غطي العجين واتركيه يختمر حوالي ساعة في مكان دافئ.

بعد التخمير، افردي العجين على سطح مرشوش دقيق وقطعيه أشكال صغيرة (دوائر، مربعات، قوارب صغيرة).

احشي كل قطعة بالحشو المفضل لديك (جبن، زيتون، لانشون...).

ادهني الوجه بـ صفار بيض مخفوق مع ملعقة لبن، ورشي سمسم أو حبة البركة.

ضعي الساليزون في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) حوالي 20 دقيقة حتى يتحمّر الوجه.

💡 نصائح:

يمكنك استخدام عجينة البف بيستري الجاهزة بدلًا من العجين لتوفير الوقت.

قدّميه دافئًا مع الشاي أو العصير كوجبة خفيفة أو في العزومات.