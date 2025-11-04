عادل حقي: فيلم المنبر خطوة مهمة في تاريخي الفني

قال الفنان والموسيقي الكبير عادل حقي ، انني قدمت مع النجم الكبير عمرو دياب العديد من الألبومات الفنية وانني شاركت عمرو دياب في رحلة فنية كبيرة.

وأضاف معلقا علي مشاركته وتقديمه الموسيقي التصويرية لفيلم " المنبر" انني لا أقرأ ورق مسلسلات ولا افلام ، بينما اجلس مع مخرج الفيلم واتحدث معه في كافة التفاصيل واستلهم من حديه رؤيته عن الفيلم وابدا في وضع الموسيقي التصويرية.

وأكد خلال لقاء له برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، انني تأثرت جدا من سرد الرواية ، وهنا أشعر بإحساس المخرج وشاهدت النسخة الأولي للعمل وأعجبت جدا بالفيلم وقصته ، وتمنيت ان اشارك في فيلم له رسالة وليس بغرض التجارة ، وأحب أن أقدم شكل غير تقليدي وقالب موسيقي وأخذ وجهة نظر الفيلم من زاوية أخرى.

وتابع وقد أعجبت جدا من الفترات المتنوعة في الفيلم واحب التحديات وكانت مشاهد رائعة وتأثرت بمشهد خلال الحملة الفرنسية، وانا كرهت عمر السعيد بسبب شخصيته في الفيلم لصحفي اجنبي يكره مصر.

وأشار إلى أن هناك مشهد دخول الحملة الفرنسية وهو وأكثر مشهد اخد مني شغل ومجهود من الناحية الموسيقية للفيلم، مؤكدا أن هذا الفيلم خطوة مهمة لي وهو في تاريخي ، وعندما قدمت موسيقي عن الحملة الفرنسية وارادت ان اقدمها حقيقية وكنت ابحث عن الالات التي كانت تستخدم في عصر نابليون.

وعقب مخرج لفيلم انني كنت اسكن بجواره وكنا تقريبا عايشين مع بعض ، وكان هناك مشهد واخدنا موافقة وزير الآثار حتي ندخل بالأحصنة داخل الأزهر ، وعقب عمر السعيد انني قلت لهم بعرف اركب حصان، ومشهد دخول ساحة الأزهر اثناء الحملة الفرنسية ولاول مرة يتم التصوير في هذا المكان