طارق رضوان: مجموعة الزمالك بالكونفدرالية نارية.. ومباراة زيسكو حاسمة

أكد الإعلامي الرياضي طارق رضوان أن فريق الزمالك وقع في مجموعة قوية للغاية ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون شرسة بين أكثر من نادٍ مرشح لحصد اللقب هذا الموسم.

وأوضح رضوان في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري عبر قناة الزمالك، أن الزمالك والمصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي يُعدون أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، نظرًا لما يمتلكه كل فريق من عناصر مميزة وخبرة إفريقية كبيرة.

وشدد الإعلامي على أن فوز الزمالك في مباراته الافتتاحية أمام زيسكو الزامبي سيكون أمرًا حاسمًا ومهمًا للغاية لتسهيل مشواره في المجموعة، مؤكدًا أن تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة نحو التأهل.

وأضاف رضوان أن مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز بالقاهرة ستكون صعبة رغم إقامة اللقاء على أرض الفريق الأبيض، معتبرًا أن مواجهة الفريق الجنوب إفريقي في القاهرة لن تكون أسهل من اللعب في جوهانسبرغ، نظرًا لقوة المنافس وتنظيمه داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالإشادة بعمل المدير الفني الجديد أحمد عبد الرؤوف، مؤكدًا أنه قدم مردودًا فنيًا مميزًا في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش، ونجح في إعادة الانضباط التكتيكي للفريق.